Мужчина в центре Калининграда поймал крупного сома. По словам рыбака, вытащить улов ему удалось с большим трудом.

Мужчина в центре Калининграда поймал крупного сома. По словам рыбака, вытащить улов ему удалось с большим трудом.Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина поймал сома из Преголи в пятницу, 14 февраля. Это произошло на одном из причалов острова Канта, напротив стадиона "Юность". Вес рыбы составил 25-30 килограммов. Очевидец рассказал, что хоть рыбак и не малого роста, он еле справился с уловом, который чуть ли не утянул его в воду. Когда мужчина выволок сома на берег, то едва поднял его.Ихтиологи считают, что выловленная рыба может быть родственником гигантской рыбы, которая мешала реконструировать мост "Высокий". В июле 2016 года строители заявили, что во время подводных работ наткнулись на сома огромных размеров, в результате чего работы шли медленно.