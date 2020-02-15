На проходящем в Сочи чемпионате мира по санному спорту разыграны первые медали. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами в спринте в соревнованиях двоек.

На проходящем в Сочи чемпионате мира по санному спорту разыграны первые медали. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами в спринте в соревнованиях двоек.Александр и Владислав показали результат 31,281, опередив на 0,045 секунды итальянцев Эмануэля Ридера и Симона Кайнцвальднера. Третий результат у немцев Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта. Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли пятое место. На шестом месте Владислав Южаков и Юрий Прохоров .Спринт двоек – новая дисциплина в программе чемпионатов мира, включенная в 2016 году. Золотые едали Денисьева и Антонова стали первыми в истории российского санного спорта, завоеванные в спринте дуэтов.