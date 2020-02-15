Российские биатлонисты Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков в ближайшее время лишатся золотых медалей Олимпийских игр-2014, которые прошли в Сочи. Это стало известно после дисквалификации их партнера по эстафете Евгения Устюгова, уличенного в употреблении запрещенного вещества.

Российские биатлонисты Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков в ближайшее время лишатся золотых медалей Олимпийских игр-2014, которые прошли в Сочи. Это стало известно после дисквалификации их партнера по эстафете Евгения Устюгова, уличенного в употреблении запрещенного вещества.Напомним, что в Сочи мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету. Ранее Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Устюгова на два года и лишил спортсмена золота Олимпиады 2014 года.Таким образом, у россиян останется десять золотых медалей, завоеванных на домашних Играх в Сочи. Это позволит сборной Норвегии, выигравшей 11 наград высшей пробы, обойти Россию в общем зачете Олимпиады-2014.