Замены российским ракетным двигателям РД-180 в США не будет минимум до 2030 года, считают аналитики.

Замены российским ракетным двигателям РД-180 в США не будет минимум до 2030 года, считают аналитики.Поиск альтернативы в США начался еще в 2015 году после ответа Москвы на антироссийские санкции Вашингтона, говорится в докладе, подготовленном для Конгресса. Однако нужные показатели эффективности удастся воспроизвести гораздо позднее 2030 года.РД-180 используются в составе американских ракет-носителей семейства Atlas для стратегически важных запусков, передает РИА Новости.National Interest писал, что по закону ВВС США должны отказаться от РД-180. Но до 2024 года этого ждать не стоит