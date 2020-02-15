История началась с того, что 29-летний местный житель удачно продал свою машину. Его приятель пообещал по такому случаю накрыть стол, что и было сделано на следующий день. Засиделись допоздна, так что хозяин квартиры уговорил собравшихся остаться у него ночевать. Когда же мужчина вернулся домой, часть денег пропала.

Смартфон свел на нет хитроумный замысел 26-летнего уроженца Узбекистана, обокравшего своего друга в Мегионе, сообщили в управлении МВД по ХМАО.История началась с того, что 29-летний местный житель удачно продал свою машину. Его приятель пообещал по такому случаю накрыть стол, что и было сделано на следующий день. Засиделись допоздна, так что хозяин квартиры уговорил собравшихся остаться у него ночевать. Когда же мужчина вернулся домой на следующий день, часть денег, а именно 114 тысяч рублей, пропала.Следователи обратили внимание на тот факт, что дверь в квартиру была закрыта, хотя именно через нее злоумышленник проник внутрь. Проверка вывела на чистую воду организатора банкета, причем выдал его собственный смартфон, а точнее система геолокации.Как выяснилось, праздник изначально планировался с умыслом: хозяин щедро поил гостей и долго уговаривал остаться на ночь, но как только те погрузились в сон, он забрал ключи у недавнего владельца автомобиля и отправился к нему в гости, где и прикарманил кругленькую сумму. И остался бы он безнаказанным, кабы не смартфон в кармане куртки — система навигации помогла полицейским отследить его ночные передвижения.За время расследования злоумышленник успел спустить только 21 тысячу — они достались букмекерам, остальные деньги вернули владельцу. А хитрецу грозит вплоть до шести лет в колонии.