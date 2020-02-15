Следствие рассматривает три причины аварии вертолета Ми-8, в результате которой погибли два человека. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России.

Следствие рассматривает три причины аварии вертолета Ми-8, в результате которой погибли два человека. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России.На борту Ми-8 находились десять человек, в числе которых трое членов экипажа. Авария обернулась гибелью для двоих пассажиров. Следствие считает, что жесткая посадка вертолета авиакомпании "Сокол" произошла в 400-500 метрах от порта Саббета. Воздушное судно следовало из Гыданского полуострова в вышеназванный порт, сообщается на сайте Следственного комитета.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в число которой входят опытные следователи и криминалисты, оперативные сотрудники транспортной полиции.По данным следствия, основные версии случившегося — ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные условия.Жесткая посадка Ми-8 на Ямале произошла около полудня по московскому времени в пятницу, 14 февраля. Вертолет попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, в результате которой двое человек погибли.