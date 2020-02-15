Трое мужчин избили и изнасиловали в электричке 32-летнюю пассажирку электрички Москва — Тверь. К ней подошли трое мужчин, избили и изнасиловали ее. Очнулась женщина только на следующий день, причем, в Москве, и попросила вызвать скорую.

Трое мужчин избили и изнасиловали в электричке 32-летнюю пассажирку. Женщина, обратившаяся в московскую больницу только на следующий день после происшествия, сообщила, что она ехала в электричке Москва — Тверь.К ней подошли трое мужчин, избили и изнасиловали ее. Очнулась женщина только на следующий день, причем, в Москве, и попросила вызвать скорую.В больнице у пациентки диагностировали травмы, которые свидетельствуют о насильственных действиях сексуального характера.При этом как женщина, ехавшая в Тверь, оказалась снова в Москве, она объяснить не смогла, сообщают "33Live.Ru Тверская область".