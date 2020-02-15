Список кроссоверов компании Volkswagen с названиями, начинающимися с Т, в ближайшее время пополнится еще одной купеобразной модификацией уже существующей модели. В конце этого года могут начаться продажи кросс-купе, которое Volkswagen построили вместе с китайским концерном FAW.

Список кроссоверов компании Volkswagen с названиями, начинающимися с Т, в ближайшее время пополнится еще одной купеобразной модификацией уже существующей модели. В конце этого года могут начаться продажи кросс-купе, которое Volkswagen построили вместе с китайским концерном FAW.Именоваться новинка будет Volkswagen Tayron X. Представляет она собой новую версию кроссовера по имени Tayron, который уже продается в Китае. По данным местной прессы, раздобывшей изображения новинки, создано кросс-купе по мотивам представленного на Шанхайской выставке 2019 года концептуального SUV Coupe и унаследовало дизайн концепта практически без изменений.Линию крыши кросс-купе по сравнению со стандартным Volkswagen Tayron занизили на 25 мм и снабдили более динамичным уклоном к задним стойкам. Кроме того, новинка получила оригинальные задние фонари и новый бампер с имитацией хромированных оконечников выхлопной системы.Как и исходная модель, Volkswagen Tayron X по своим размерам чуть больше обычного "Тигуана", но чуть меньше удлиненного Tiguan Allspace. Предполагается, что моторная гамма у кроссовера и кросс-купе будет общей: это двухлитровый турбомотор в двух вариантах отдачи - 180 и 220 л.с. В пару к мотору предложат семиступенчатый робот, а систему полного привода установят за доплату.По слухам, совместное предприятие Volkswagen-FAW планировало официально представить новинку на автосалоне в Пекине, который должен состояться в апреле. Однако из-за эпидемии коронавируса столичная выставка может быть перенесена, и это означает, что кросс-купе Tayron X дебютирует позже - возможно, на некоем индивидуальном мероприятии.