Принц Гарри и его супруга Меган Маркл уволили 15 сотрудников своего офиса в Букингемском дворце и закрыли сам офис. Британские журналисты назвали это явным свидетельством того, что герцог и герцогиня Сассекские не собираются возвращаться в Великобританию из Канады, где проживают сейчас.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл уволили 15 сотрудников своего офиса в Букингемском дворце и закрыли сам офис. Британские журналисты назвали это явным свидетельством того, что герцог и герцогиня Сассекские не собираются возвращаться в Великобританию из Канады, где проживают сейчас.Как пишет Daily Mail, в Букингемском дворце не дают комментариев по данному вопросу, однако королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям знают о закрытии офиса и увольнение персонала.Источник при дворе рассказал журналистам, что уволенных сотрудников попытаются устроить на другую работу во дворце, но полностью избежать сокращения персонала не удастся.Работы лишились, в частности, личный секретарь Меган Маркл Фиона Макуилэм и начальник отдела коммуникаций Сара Лэтхэм.Собеседник издания отметил, что все уволенные – "хорошие люди и блестящие профессионалы, всем во дворце их очень жалко". Еще один инсайдер сообщил, что принц Гарри и его жена собираются нанять команду помощников из США – из числа тех, кто работал с Меган Маркл, когда она была актрисой.В январе герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия и лишились титулов. Тогда британские СМИ сообщили, что это решение было большим ударом для королевской семьи, а королева пришла в ярость.Гарри и Меган объяснили свой поступок тем, что хотят более самостоятельной жизни и финансовой независимости. Они решили попеременно жить в Канаде и в Великобритании.