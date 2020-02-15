Мероприятия проходят в преддверии Дня защитника Отечества.

В рамках патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, полицейские совместно с председателем Совета ветеранов органов внутренних дел Александром Гаровым, членом Общественного совета Виктором Лебевым и почетным гражданином города Коврова Вячеславом Арсентевым провели Урок мужества для студентов Ковровского транспортного колледжа.Студентам рассказали о труде милиционеров в годы войны, о ветеранах, о предприятиях города, которые работали в военные годы. Александр Гаров рассказал об участии уроженцев Ковровского района в освобождении Светского Заполярья от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.Ребята с большим вниманием и неподдельным интересом слушали выступающих.Также стражи порядка довели до присутствующих информацию об условиях прохождения службы в органах внутренних дел и порядке поступления в учебные учреждения высшего образования МВД России.14 февраля в Центре занятости населения города Судогды состоялась акция «Мужские профессии», приуроченная к Дню защитника Отечества, на которую были приглашены учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ города Судогда.Перед школьниками выступили представители разных правоохранительных структур. Гости рассказали ребятам об условиях прохождения службы.Временно исполняющая обязанности начальника отделения по работе с личным составом ОМВД России по Судогодскому району Ольга Барабошкина рассказала школьникам о службе в различных подразделениях ОМВД России по Судогодскому району, о правилах приема в высшие учебные заведения системы МВД России, порядке зачисления в учебные заведения, о прохождении военно-врачебной комиссии, сдаче вступительных испытаний и социальных гарантиях предоставляемых курсантам вузов.Ребята с интересом слушали гостей и задавали вопросы, связанные с трудоустройством.