В Мариинском театре состоялась премьера самого спорного произведения 20 века - набоковской Лолиты. Опера Родиона Щедрина оказалась единственной, которую еще не ставили в этом театре.

В Мариинском театре состоялась премьера самого спорного произведения 20 века — набоковской "Лолиты". Опера Родиона Щедрина оказалась единственной, которую еще не ставили в этом театре.Музыка в опере отражает сложные переживания героев: и обнажает остроту их внутреннего конфликта. Щедрин же напоминает слушателю, что в произведении Набокова не только эротический подтекст, но и глубокая человеческая трагедия. Неподготовленной публике будет сложно оценить свою драму автора произведения из-за отсутствия привычных для классической оперы поэтических и музыкальных ритмов. Поэтому не все смогли дослушать оперу до конца. Вместе с тем, сообщают "Вести Санкт-Петербург", премьера "Лолиты" на новой сцене Мариинского театра прошла с успехом.