В столичном метро девушку избили за то, что она показала грудь незнакомцу. Стали известны обстоятельства случившегося. Уточняется, что в ночь на 13 января в метро ехали нескольких девушек, ..

В столичном метро девушку избили за то, что она показала грудь незнакомцу. Стали известны обстоятельства случившегося.Уточняется, что в ночь на 13 января в метро ехали нескольких девушек, которые сидели на противоположных сидениях и веселились. В вагоне еще были двое парней. Один из них подошел познакомиться, разговорился, и попросил одну из девушек показать грудь для фото. Та согласилась. Тогда второй парень начал оскорблять эту девушку, пытался выгнать ее из вагона, а потом просто начал избивать. По данным телеграм-канала "Hue", на станции полиция вытащила из вагонов всех причастных, агрессор попытался сбежать, пришлось за ним гнаться по эскалатору. Он сопротивлялся, но его все же задержали. У пострадавшей рассечена губа, отколот кусок зуба, поврежден глаз, а также несколько гематом.