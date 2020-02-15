Неоднократно судимого москвича задержали по подозрению в грабеже состоятельных женщин, которых он предварительно опаивал неизвестным веществом. Допрос подозреваемого сняли на видео.

Неоднократно судимого москвича задержали по подозрению в грабеже состоятельных женщин, которых он предварительно опаивал неизвестным веществом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Допрос подозреваемого сняли на видео.Предполагаемый злоумышленник отказался признавать свою вину. По версии следователей, опросивших двух его жертв, действовал он по одной и той же схеме: знакомился с одинокими обеспеченными женщинами и предлагал вместе выпить кофе. При этом интимную атмосферу салона автомобиля менять на антураж кафе не предполагалось, а потому кофе ловелас приобретал в фастфуде и по пути к машине подсыпал в него сильнодействующий лекарственный препарат. После нескольких глотков возлюбленную начинало клонить ко сну, а уже в квартире она выключалась полностью. Проснувшись, женщины, как правило, заставали в квартире погром и пропажу драгоценностей, денег и самого кавалера.Как стражам порядка удалось выйти на след подозреваемого, они не уточняют. В ходе обыска были изъяты драгоценные изделия и бижутерия, залоговый билет ломбарда, а также ёмкости с порошкообразным веществом, которым, предположительно, злоумышленник и травил своих пассий.Мужчину взяли под стражу, следователи разыскивают других пострадавших от его рук.