Двухнедельный обязательный карантин ввела администрация китайской столицы для всех приезжающих в Пекин из других регионов. Это вызвано предотвращением распространения коронавируса COVID-19.

Двухнедельный обязательный карантин ввела администрация китайской столицы для всех приезжающих в Пекин из других регионов. Это вызвано предотвращением распространения коронавируса COVID-19.Провести карантин можно двумя способами: либо оставаться дома 14 дней под прицелом видео камеры, либо отправиться в зону коллективного карантина, сообщает ТАСС. Это распространяется как на пекинцев, так и на гостей столичного мегаполиса. К нарушителям будут применяться меры воздействия в соответствие с китайским национальным законодательством.Эпицентром распространения коронавируса стал рынок Уханя. Этот город находится практический в центре Китая. Вспышка инфекции произошла в декабре 2019 года. С того времени вирус вышел за пределы Китая. Случаи заражения выявлены в 24 странах, в том числе в России. Оба случая заболевания были зафиксированы у приехавших в Россию граждан КНР. Заболевание проходило в легкой форме. Жертвами коронавируса в Китае стали 1488 человек, почти 7 тысяч человек выздоровели. Инфицированными провоцирующем пневмонию вирусом оказались почти 64 тысячи человек.Прогноз Всемирной организации здравоохранения неутешителен: две трети жителей Земли могут инфицироваться коронавирусом. Советник при ВОЗ Айру Лонджини рассказал, что по модели распространения коронавируса каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель в два раза, коронавирусом нового типа заразится третья часть жителей Земли.Росавиация с 14 февраля запретила все чартеры в Китай. Минтранс предложил авиакомпаниям 1,6 миллиарда рублей для компенсации за отмену рейсов в Китай. Лишь "Аэрофлот" продолжает полеты по маршрутам между московским аэропортом Шереметьево и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу, а также Гонконгом.