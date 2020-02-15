Также несколько маршрутов объединят

Департамент транспорта и дорожного хозяйства разместил документ, согласно которому во Владимирской области прекращает работу перевозчик ООО «ЕвроТрансВладимир» по 11 маршрутам.В связи с этим в регионе отменяется автобус №509 «Владимир – Андреево», который раньше ездил дважды в день. Теперь до Андреева придется добираться с пересадкой в Судогде.Также объединят рейсы по маршрутам №№ 513а, 513б и 513в в один маршрут № 513 «Владимир - Вязники» и расписание по маршруту № 157 «Владимир (автовокзал) – Мордыш», который сейчас обслуживают два перевозчика.