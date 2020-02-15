Четырнадцать детей погибли при пожаре, который произошел в детском доме на Гаити.

Четырнадцать детей погибли при пожаре, который произошел в детском доме на Гаити.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал Haiti Libre.Сообщается, что страшная трагедия произошла вечером 13 февраля в детском доме при церкви​​​.При этом, как сообщил журналистам генеральный директор института социального благополучия и исследований Ариэль Вильдруан, заведение, где произошел пожар, не имело разрешения на функционирование.По предварительным данным, причиной возгорания мог стать несчастный случай.