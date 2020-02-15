Трамвай снес пешехода, пытавшегося пересечь пути – полицейским предстоит определить степени вины участников аварии. Известно, что пострадавшая женщина 1971 года рождения была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В Сети появились кадры с регистратора, установленного в салоне трамвая, сбившего человека на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге. Инцидента, попавшие на видео, произошел вечером в минувший четверг, 13 февраля.На записи видно, как женщина попыталась пересечь пути, однако по какой-то причине не заметили приближающийся трамвая. Водитель не успел затормозить и вагон снес пешехода.Как сообщают СМИ, 49-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.Сотрудникам правоохранительных органов предстоит определить степень вины участников ДТП.