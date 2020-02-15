До десяти лет лишения свободы может получить волгоградец, с шашкой наперевес атаковавший экс-супруга своей жены. Пострадавший получил скальпированные и рубленные раны головы и перелом основания черепа.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в жестоком избиении соперника в Волгограде, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.В четверг, 13 февраля, в больницу попал 52-летний мужчина, у которого были диагностированы серьезные травмы: скальпированные и рубленные раны головы и перелом основания черепа.Медики сообщили об этом в правоохранительные органы, и полицейские оперативно установили обстоятельства конфликта и второго участниками ожесточенного противостояния.Выяснилось, что в тот день пострадавший приехал домой к бывшей жене, где его встретил новый муж экс-супруги. Возникшая словесная перепалка быстро переросла в поединок."В ходе завязавшейся драки новый муж нанес ему несколько ударов шашкой по голове", — рассказали в ведомстве.В итоге потерпевший был госпитализирован, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия", теперь он может получить наказание до десяти лет лишения свободы.