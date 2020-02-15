15.02.2020

2020-02-15 18:05:03

Во Владимире начали выращивать микрозелень

За окном еще зима, но вы уже мечтаете о лете? Значит время создавать свой огород на подоконнике. Каждую неделю можно сеять на нем новые культуры и насыщать свой организм витаминами. В общем научим вас эксперименту, которым с нами сегодня поделятся на Станции юных натуралистов Владимира. Автор разработки проекта педагог Тамара Широкова.



Это новомодное увлечение получило название "суперфуд", микрогрин или микрозелень. Небольшие проростки сельхозкультур тренд последнего времени, который активно пропагандируют ЗОЖ-блогеры, и последователи здорового питания. В процессе прорастания семян в них активно накапливаются ценные вещества, эфирные масла. И в результате микрозелень в 10-15 раз считается полезнее взрослых растений. И что важно, нет ничего проще вырастить ее в домашних условиях, в любых небольших емкостях, без земли. Вот вы видите как это делают в теплице нашей станции юннатов. В качестве субстрата вниз кладется обычная марля и джутовое полотно, оно не дает эффекта закисления. Поливается водой и закладываются семена. Через 5 дней в вашем мини-огороде можно снимать урожай рукколы, редиса, базилика, кресс-салата, кориандра и чечевицы. В общем любой зелени, которую вы любите.

Елена Тигрова замдиректор по учебно-воспитательной работе:

- Идея к нам пришла со всероссийского фестиваля детей и молодежи, где наши ребята познакомились с выращиванием микро-зелени. Они захотели узнать, а как ее выращивать, какие условия нужны, какие культуры подходят. И уже проделали научную работу и выяснили, что лучше выращивать редис, рукколу и базилик.

И посмотрите какие в теплице юнатов огурцы на сегодняшний день. Выращены они на субстрате , который залит раствором с микроэлементами. Этот метод называется гидропоника. Результат эксперимента налицо! Рядом рассада , посаженная в тот же день, только в обычную землю, урожая тут еще не видно. Конечно, свою роль здесь играет и солнечный свет, но его можно заменить светодиодными лампами. Гидропонная установка на станции юнатов сделана руками педагогов. Так что главное- начать экспериментировать.

Виктория Шевченко студент- практикант:

- Вы наблюдаете сравнительный эксперимент - эти огурцы растут в земле, чуть выше в гидропонике, и там растут лучше. В земле они, как видите, достаточно, маленькие и растут медленно, даже при том, что здесь достаточно света и тепла.