15.02.2020

2020-02-15 17:15:03

Во Владимирской области стартует чемпионат мира по Русскому жиму

20 лет назад в нашей стране был проведен первый турнир по русскому жиму. А сегодня этот вид спорта прославляет наш регион. Ковровский район принял уже несколько Чемпионатов Европы по русскому жиму, а теперь он примет соревнования в новом статусе. Впервые 25 апреля в Доброграде пройдет чемпионат мира. Что такое жим по-русски?- увлекся спортивной идеей и Никита Тарбеев.



- Вот так вот берете и... Главное отбив, хороший отбив.

Это классический русский жим - за определенное количество времени нужно сделать максимальное количество повторений, но не менее восьми. Фактически штанга просто подпрыгивает на груди. Ковровчанин Марк Краснов - председатель федерации Русского жима ЦФО может так не меньше ста пятидесяти раз. Два раза во время упражнения можно делать перерыв, но не отрывая руки от грифа.

- Вот так вот минуту лежишь, минуту лежишь, потом ноги спускаешь, берешь ровно руки и вот так пошел.

А всего в русском жиме пять различных дисциплин или как их здесь называют, дивизионов- русская тройка, чертова дюжина, жимовой марафон, жим в облегчённой экипировке. И все эти дивизионы можно будет увидеть на первом Чемпионате Мира по русскому жиму в Доброграде. В нем примут участие больше ста пятидесяти городов России, а так же спортсмены из Польши и Чехии, стран СНГ. Марк Краснов, организатор турнира уверен: он станет большим праздником для всех любителей русского жима.

Марк Краснов - председатель Федерации Русского жима ЦФО:

- Я им занимаюсь больше десяти лет, сам лет пять ездил , выступал на соревнованиях, в Москве , в Нижнем Новвгороде и городах России и в дальнейшем сам решил организовывать данные соревнования - смотрел, какие есть недостатки на других соревнованиях и постарался на своих соревнованиях все эти недостатки убрать и ,действительно сделать хороший уровень проведения.

Владимирскую область на чемпионате представит внушительная группа спортсменов. Ольга Андрийченко - одна из них. Она участвует в категории до восемнадцати, с весом тридцать килограммов.

- Ох, все... Давай еще разочек, давай! Уфф. Все...

У Ольги - непростая судьба , она воспитанница мелеховского детского дома - там , под руководством Марка, начала заниматься тяжелой атлетикой и продолжает делать это и сейчас.



Ольга Андрийченко:

- Я приехала в детский дом. Девочки до этого занимались этим спортом и я решила посмотреть, что это вообще такое, пришла в спортзал, посмотрела, как девочки тренируются и решила тоже попробовать и настолько втянулась, что решила заниматься.



Мировой чемпионат по "Русскому жиму" во Владимирской области стартует двадцать пятого апреля. Регистрация участников продолжается.

Никита Тарбеев, Илья Хлудов, Вести Владимир.