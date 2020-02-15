На 16 февраля выпадает не только попразднство одного из важнейших церковных праздников – Сретения Господнего, но и почитание памяти связанных с этим событием людей. В народе же верили, что в этот день можно заручиться божественной помощью для здоровья младенцев.
На 16 февраля выпадает не только попразднство одного из важнейших церковных праздников – Сретения Господнего, но и почитание памяти связанных с этим событием людей. В народе же верили, что в этот день можно заручиться божественной помощью для здоровья младенцев.
История святых
Праздник Сретения Господнего, отмечающийся согласно
15 февраля, несет в себе аллегорию смены Ветхого завета
Новым, символом чего служит встреча Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с
младенцем Иисусом. Их память верующие почитают на следующий день – 16 февраля.
Симеон был мудрецом, который родился за три сотни лет до
прихода в наш мир Иисуса Христа. Во время перевода книги пророка Исаии он усомнился
в строке о том, что Мессию родит Дева и хотел исправить это слово на "Жена".
Руку переводчика остановил ангел Господень. Он пообещал, что тот не умрет, пока
лично не узрит исполнение пророчества.
Когда Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принесли
ребенка в храм в Иерусалиме на обряд посвящения, Симеон по внушению Святого
Духа отправился туда же. Вместе с Анной Пророчицей – благочестивой вдовой,
которая денно и нощно служила Господу молитвами и постом – они признали в
младенце Сына Божьего и восславили его.
Молитвы на 16 февраля
С историей святых связано народное название даты. Ее называли
не только днем Семена и Анны, но и Хранителем младенцев. Считалось, что 16
февраля надо было молиться Симеону Богоприимцу и Анне Пророчицы и просить у них
здоровья для новорожденных.
Народные обычаи
Третье название сегодняшнего дня связано с прикладной
традицией. С этой даты, считалось, стоило начинать готовиться к приходу лета. В
полном соответствии с поговоркой "Готовь сани летом, а телегу – зимой", в этот
день старались начать починку ездовой и пахотной сбруй для коней.
Занятие это, судя по всему, было не из простых и быстрых.
Вся семья уходила в сарай чинить упряжь ранним утром, чтобы успеть управиться
со всем до темна. Так что у крестьян было сразу три ответа на вопрос, .
Неделя о блудном сыне
Согласно церковному календарю, в 2020 году сплошная седмица –
– завершается 16 февраля. В этот день верующие
вспоминают другую притчу – о блудном сыне. Этот день является вторым из четырех
воскресений подготовки к Великому посту.
Именины 16 февраля
Адриан,
Азария,
Анна,
Василий,
Владимир,
Власий/Вукол,
Диодор,
Еввул,
Иван,
Клавдиан,
Клавдий,
Михаил,
Николай,
Павел,
Папий,
Роман,
Симеон,
Семен,
Симон,
Тимофей.