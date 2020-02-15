На 16 февраля выпадает не только попразднство одного из важнейших церковных праздников – Сретения Господнего, но и почитание памяти связанных с этим событием людей. В народе же верили, что в этот день можно заручиться божественной помощью для здоровья младенцев.

На 16 февраля выпадает не только попразднство одного из важнейших церковных праздников – Сретения Господнего, но и почитание памяти связанных с этим событием людей. В народе же верили, что в этот день можно заручиться божественной помощью для здоровья младенцев.История святыхПраздник Сретения Господнего, отмечающийся согласно15 февраля, несет в себе аллегорию смены Ветхого заветаНовым, символом чего служит встреча Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы смладенцем Иисусом. Их память верующие почитают на следующий день – 16 февраля.Симеон был мудрецом, который родился за три сотни лет доприхода в наш мир Иисуса Христа. Во время перевода книги пророка Исаии он усомнилсяв строке о том, что Мессию родит Дева и хотел исправить это слово на "Жена".Руку переводчика остановил ангел Господень. Он пообещал, что тот не умрет, покалично не узрит исполнение пророчества.Когда Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принеслиребенка в храм в Иерусалиме на обряд посвящения, Симеон по внушению СвятогоДуха отправился туда же. Вместе с Анной Пророчицей – благочестивой вдовой,которая денно и нощно служила Господу молитвами и постом – они признали вмладенце Сына Божьего и восславили его.Молитвы на 16 февраляС историей святых связано народное название даты. Ее называлине только днем Семена и Анны, но и Хранителем младенцев. Считалось, что 16февраля надо было молиться Симеону Богоприимцу и Анне Пророчицы и просить у нихздоровья для новорожденных.Народные обычаиТретье название сегодняшнего дня связано с прикладнойтрадицией. С этой даты, считалось, стоило начинать готовиться к приходу лета. Вполном соответствии с поговоркой "Готовь сани летом, а телегу – зимой", в этотдень старались начать починку ездовой и пахотной сбруй для коней.Занятие это, судя по всему, было не из простых и быстрых.Вся семья уходила в сарай чинить упряжь ранним утром, чтобы успеть управитьсясо всем до темна. Так что у крестьян было сразу три ответа на вопрос, .Неделя о блудном сынеСогласно церковному календарю, в 2020 году сплошная седмица –– завершается 16 февраля. В этот день верующиевспоминают другую притчу – о блудном сыне. Этот день является вторым из четырехвоскресений подготовки к Великому посту.Именины 16 февраляАдриан,Азария,Анна,Василий,Владимир,Власий/Вукол,Диодор,Еввул,Иван,Клавдиан,Клавдий,Михаил,Николай,Павел,Папий,Роман,Симеон,Семен,Симон,Тимофей.