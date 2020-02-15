В Судьбе человека бывшая участница группы Блестящие Юлия Ковальчук вспоминает о Жанне Фриске и о том, как на заре своей артистической карьеры, когда ее только приняли в популярные в те годы коллектив, полгода не получала никаких денег, и ей порой даже было нечего есть.

В "Судьбе человека" бывшая участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук вспоминает, как на заре своей артистической карьеры, когда ее только приняли в популярные в те годы коллектив, полгода не получала никаких денег, и ей порой даже было нечего есть.Тогда, рассказывает певица, ее выбрали из 12-ти претенденток в танцевальный коллектив группы, в которой блистала Жанна Фриске.Она казалась Юлии недосягаемой и высокомерной, но именно Жанна протянула молодой артистке руку помощи.Жанна давала ей одежду, нередко Ковальчук ночевала у нее дома."Она стала мне близким другом, сестрой", — вспоминает Юлия. Певица рассказывает, что даже не думала, насколько глобальна проблема, когда поздравила Жанну с днем рождения и не получила ответа.О страшной болезни Фриске Юля узнала случайно – от Николая Баскова, когда летела с ним вместе на гастроли. Смерть бывшей коллеги и подруги стала для нее ужасным ударом.Как Ковальчук узнала о том, что Жанны Фриске больше нет в живых? Почему она рассталась с бизнесменом Сергеем Анисимовым, и как начались их отношения с Алексеем Чумаковым, в браке с которым у пары родилась дочь Амелия?Правда ли, что в детстве Ковальчук хотела сделать пластическую операцию, и как участниц группы "Блестящие" похитили на гастролях в Грузии?О жизни до "Блестящих", работы в группе и жизни после ухода Жанны Фриске Юлия Ковальчук рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".