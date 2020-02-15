Газовоздушная смесь взорвалась в частном жилом доме в столице Дагестана. В результате инцидента пострадала 53-летняя женщина. В тяжелом состоянии она была доставлена в ожоговое отделение больницы в Махачкале.

В ночь на субботу, 15 февраля, в жилом доме на улице Сурикова в Махачкале прогремел взрыв.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ России по Дагестану, взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП серьезные травмы получила 53-летняя женщина.Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлено в ожоговое отделение.