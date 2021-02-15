В минувшие выходные на стадионе "Авангард" прошла юбилейная, 15-я по счету, "Лыжня России".
В минувшие выходные на стадионе "Авангард" прошла юбилейная, 15-я по счету, "Лыжня России".
Добрая спортивная традиция объединила муромлян всех возрастов, сообщает Муром 24.
В этом году на дистанцию вышли более семисот горожан. Самым маленьким лыжникам - чуть больше двух лет, самым возрастным - 83 года.
Победителей и призеров награждали после каждого забега.
Напомним, что из-за небывалого снегопада проведение в регионе "Лыжни России" О новой дате проведения станет известно, как только появится дополнительная информация.