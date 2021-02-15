В минувшие выходные в Москве выпало рекордное количество снега. Активисты Молодежки ОНФ вооружились лопатами и помогли убрать снег на территории московской больницы №67.

В минувшие выходные в Москве выпало рекордное количество снега. Активисты "Молодежки ОНФ" вооружились лопатами и помогли убрать снег на территории московской больницы №67.Видео уборки появилось на странице "Молодежки ОНФ" в социальной сети "ВКонтакте". На записи видно, как активисты расчищают снежные завалы во дворе больницы.Также в ролике показана заснеженная территория медицинского учреждения. Видео сопровождается известной песнью ВИА "Пламя" "Такого снегопада".Сотрудник хозяйственного отдела больницы №67 Алексей Никонов поблагодарил активистов "Молодежки" за помощь.Заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Костюкевич призвал помочь в уборке снега. От этого гораздо больше пользы, чем от сидения на диване с гаджетом, отметил он.В комментариях к видеозаписи пользователи "ВКонтакте" называют активистов "Молодежки" примером для остальных. "Молодцы! Вот это настоящие волонтеры!" – написала Наталья Х.Напомним, что в минувшие выходные в Москве выпало 65% месячной нормы осадков. Высота сугробов в столице выросла до 56 сантиметров, что на 20 сантиметров больше нормы. В Московском метеобюро сообщили о самом сильном снегопаде за последние 50 лет.