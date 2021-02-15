Мария Порошина единственная дочь в семье. Она всегда хотела братьев или сестер, поэтому своих детей у нее много. Сейчас она многодетная мать. У нее четыре дочери и сын. По словам актрисы, пятого ребенка она родила от возлюбленного, который живет за границей.

Мария Порошина единственная дочь в семье. Она всегда хотела братьев или сестер, поэтому своих детей у нее много. Сейчас она многодетная мать. У нее четыре дочери и сын. По словам актрисы, пятого ребенка она родила от возлюбленного, который живет за границей.Старшая дочь Полина родилась у Порошиной в 1996 году от актера Гоши Куценко. Когда дочке было пять лет, семья развалилась. Однако звездные родители старались сохранить теплые отношения ради комфорта ребенка. Гоша Куценко часто брал Полину с собой на съемки. Куценко пошла по стопам родителей и отучилась в Школе-студии МХАТ, а потом и в Театральном институте имени Щукина.Вторая дочь Серафима появилась у актрисы в 2005 году от актера Ильи Древнова. Девочка любит петь и танцевать, и у нее это отлично получается! У актрисы от Древнова есть еще одна дочь – Аграфена. Она родилась 18 февраля 2010 года. Девочка мечтает о карьере переводчика. Четвертая дочь Порошиной родилась, когда маме было 42. Глафира Древнова тоже родилась от того же актера. Она появилась на свет 3 февраля 2016 года. В браке пара жила 17 лет, после чего рассталась.В 2019 году звезда в пятый раз стала мамой. У артистки родился сын Андрей. Порошина два года прятала дитя от общественности. Однако пока точно не известно, кто является его отцом. Актриса развелась с Ильей Древновым, когда уже была беременна. Скорее всего, муж был против еще одного ребенка. А Мария всегда мечтала о пятерых. К тому же, бывший муж Порошиной усомнился в своем отцовстве и даже подал на нее в суд. Актриса отрицает, что Андрей – его сын.Недавно звезда сериала "Всегда говори "всегда" впервые показала младшего наследника. Поклонники отметили, что сын Марии Порошиной растет настоящим крепышом.В Сети ходили слухи, что отцом мальчика якобы может быть российский актер Ярослав Бойко, с ним актриса снималась в одном проекте. Однако информация о его отцовстве не подтверждена. Актер, к слову, женат. Говорят, что возлюбленный звезды не имеет ничего общего с кино и живет за рубежом. Порошина и сама подтверждала это. Сейчас актрисе 47 лет, и она не говорила, что больше не будет рожать детей.Заботиться о пятерых детях Марии Порошиной помогают няни. Ведь актриса востребована в кино и активно работает. В конце 2020 года Мария Порошина снялась в сериале "Склифосовский".