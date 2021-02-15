Австралийский красноклешневый рак- во Владимирской области. В Кузнечихе Ковровского района открылась раковая ферма. Кому принадлежит идея? И какую поддержку получил проект?

Австралийский красноклешневый рак- во Владимирской области. В Кузнечихе Ковровского района открылась раковая ферма. Кому принадлежит идея? И какую поддержку получил проект?«Красный коготь»- австралийский красноклешневый рак- осваивается в российской глубинке. Эти «австралийцы»- настоящие неженки. Чтобы раки чувствовали себя комфортно, в ёмкостях нужно постоянно поддерживать определённую температуру. Идеальны 26-28 градусов тепла. В их новом «доме» предусмотрены циркуляция и фильтрация воды, её обеззараживание и насыщение кислородом. Важен и контроль химических показателей. Иначе австралийские пресноводные погибнут. Освоить новое направление решила местный фермер Надежда Сафронова. А идея принадлежит её сыну. Он, кстати, разработал и бизнес-план.Надежда Сафронова, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:- Это как дети,их надо вырастить, их надо выкормить. Хочется, конечно, чтобы быстрее это произошло, но действительность очень суровая, и чтобы довести их до товарного состояния их нужно выкормить 9 месяцев.Помещение реконструировано. Подведены все коммуникации. Раковую ферму семья Сафроновых открыла благодаря «Агростартапу»- новой форме государственной поддержки. После того как бизнес-план необычного сельхозпроекта был одобрен, фермер получила грант в размере 3 миллионов рублей. А земельный участок в Кузнечихе выделил район. Так благодаря «Агростартапу» в рамках нацпроекта многие начинающие фермеры региона могут начать собственное дело с нуля.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства администрации Владимирской области:- Развиваться в крупных нишах в сельском хозяйстве достаточно тяжело. Это длинные инвестиции, долгая окупаемость, и, наверно, поэтому крестьянско-фермерские хозяйства в качестве стартапа выбирают такие узкие ниши, как выращивание раков.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Они способны на решение сложных задач, они им по плечу. И пожелаем этому крестьянско-фермерскому хозяйству хозяйству развития, чтобы всё получилось.Австралийский красноклешневый рак вырастает до 25 сантиметров. Вес взрослой особи- до полукилограмма. Мясо считается деликатесным. По вкусу напоминает мясо лангуста. Для региона проект- оригинальный. Даже в столице эта ниша сегодня заполнена только на 40 процентов. В Кузнечихе надеются выйти на цифру в 350 килограммов раков в месяц. А пока малыши «красного когтя» потребуют только внимания и ухода.Мария Платанюк «Вести-Владимир» при содействии администрации Ковровского района