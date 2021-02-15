Новые садики появятся в районе улицы Тихонравова и в микрорайоне Коммунар.

Во Владимирской области проблема очерёдности в ДОУ практически решена. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе уже построено и введено в эксплуатацию 9 зданий ДОУ: 2 в Суздальском районе – в посёлке Боголюбово и селе Сновицы (суммарно на 216 мест, 108 из которых – для детей в возрасте до 3 лет), и 7 зданий во Владимире (всего на 415 мест, в том числе 315 мест для детей в возрасте до 3 лет).В настоящее время актуальный спрос на предоставление мест в детские сады сохраняется только в областном центре: в очереди состоит 161 малыш до 3 лет. С вводом двух новых зданий детских садов эта потребность будет полностью снята. Новые садики появятся в районе улицы Тихонравова и в микрорайоне Коммунар. Половина мест в каждом из них – ясельные, для детей от 1,5 до 3 лет.