Единственный шестикратный чемпион за всю историю Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Роман Петушков защитил магистерскую диссертацию во Владимирском филиале РАНХиГСа. Что привело спортсмена в 33 регион и почему он решился заняться образованием?

Единственный шестикратный чемпион за всю историю Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Роман Петушков защитил магистерскую диссертацию во Владимирском филиале РАНХиГСа. Что привело спортсмена в 33 регион и почему он решился заняться образованием?Роман Петушков принял участие в первых соревнованиях уже через полгода после того, как его сбила фура. Выжил чудом. И сейчас стремится улучшить жизнь людей, которые оказались в аналогичной ситуации. Вдохновляет личным примером. На Паралимпиаде в Сочи спортсмен завоевал 6 из 7 золотых медалей. Ничего подобного ранее никто не делал. Своей главной мотивацией Роман называет исполнение просьбы президента "Порвать всех в Сочи".Роман Петушков, параолимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России:- Меня пригласили на закрытие Паралимпийских игр присутсвовать рядом с Владимиром Владимировичем на закрытии. И я ему сказал: "Владимир Владимирович, помните я пообещал порвать Сочи?". Он говорит: "Рома, конечно, помню!". Я говорю: "Извините, пожалуйста, я не дорвал до 7-ой медали". И он мне по плечу так постучал и сказал: "Рома, ты и так перестарался!"Для Петушкова нет "ваших" и "наших". Сейчас чемпион тренирует Паралимпийскую сборную Китая, поэтому защищает магистерскую дистанционно. Владимирский филиал РАНХиГСа ему порекомендовали друзья. Тема работы посвящена развитию паралимпийского движения, в ее основе - материалы Департамента физкультуры и спорта Владимирской области.Татьяна Старикова, замдиректора Владимирского филиала РАНХиГС:- Тема - это его жизнь! Анализировалась возможность и ресурсы сегодня во Владимирской области, которая стратегически близко располагается к Москве, которая обладает прекрасным географическим положением, ландшафтным положением для того, чтобы здесь осуществлять тренировки.Директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице спикер Законодательного собрания области Вячеслав Картухин пригласил Романа посетить вуз по его возвращению из Китая для обсуждения дальнейших совместных проектов. Роман приглашение с удовольствием принял. Любовь Истратова, Александр Чунаев