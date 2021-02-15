За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 774 летальных исхода.

По информации на 15 февраля, ещё семь жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 774 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 22726 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 131 человека.