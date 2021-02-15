Больные животные обнаружены в подсобном хозяйстве на Большой Нижегородской.

С начала 2021 года во Владимирской области обнаружен четвёртый очаг африканской чумы свиней.По данным Россельхознадзора, в январе заболевших животных нашли в двух населенных пунктах Камешковского района, а в начале февраля - в Петушинском районе. Последний случай зафиксирован во Владимире. В личном подсобном хозяйстве местного жителя на Большой Нижегородской содержалось семь свиней.Специалисты ведомства взяли пробы для лабораторных исследований. Тесты показали, что особи заражены АЧС.На территории областного центра введён карантин. Все поголовье свиней подлежит ликвидации. Здоровью человека вирус не угрожает.