Об этом отчитался глава администрации Собинского района Александр Разов. Дороги почищены и в самой деревне.

После жалоб жителей деревни Владимировка проведены работы по расчистке от снега дороги, ведущей к населенному пункту.Об этом отчитался глава администрации Собинского района Александр Разов. Дороги почистили и в самой деревне, рассказал он.Напомним, после мощного снегопада . «В деревне Владимировка, которая рядом с Энергетиком, до сих пор не чищена дорога. Снега выше колена. Добраться можно только пешком, а ведь там же тоже люди живут», - пожаловались сегодня утром жители.