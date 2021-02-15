На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 февраля лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 февраля лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.39 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Ковровском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Суздальском, 8 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Киржачском, 6 сл. в Собинском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Радужном, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 693 случая заболевания (5644 сл. в г. Владимире, 3220 сл. в Гусь-Хрустальном, 2795 сл. о. Муром, 1857 сл. в Ковровском, 1591 сл. в Александровском, 1533 сл. в Петушинском, 1208 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 994 сл. в Кольчугинском, 919 сл. в Суздальском, 858 сл. в Собинском, 689 сл. в Гороховецком, 664 сл. в Меленковском, 666 сл. в Киржачском, 591 сл. в Камешковском, 571 сл. в Селивановском, 371 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).