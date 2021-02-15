Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин 61 и 67 лет и мужчину 62 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 54 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 57 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин 61 и 67 лет и мужчину 62 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Восемь новых случаев заболевания выявлено в Шарье, семь - в Судиславском районе. По два инфицированных прибавилось в Волгореченске, Павино, Солигаличе, Буе и Костромском районе. По одному - в Вохме, Нерехте и Поназыревском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17777 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15207 пациентов. В стационарах лежит 409 человек, из них 262 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 1979 заболевших.