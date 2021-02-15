Удачным на медали всероссийских соревнований по легкой атлетике для спортсменов школы олимпийского резерва г. Владимира стал завершившийся уик-энд.

Удачным на медали всероссийских соревнований по легкой атлетике для спортсменов школы олимпийского резерва г. Владимира стал завершившийся уик-энд.В Адлере на Всероссийских соревнованиях «Памяти Лунёва» победительницей в метании диска среди женщин стала Панова Елена, среди юношей до 18 лет в метании копья победил Воронин Михаил, второе место в метании молота среди женщин заняла Лысенко Алена. Бронзовыми призерами соревнований стали Наумова Алисия (метание молота, юниорки до 20 лет) и Худякова Маргарита (женщины, метание копья).