Поставку препаратов для льготников в регионе будут вести фактически в «ручном режиме». Это главный итог круглого стола, который провело региональное отделение ОНФ. На встрече обсудили «лекарственный кризис», который ударил по пациентам в нашей области. Уже середина февраля, но взрослые и дети до сих пор не могут получить положенные препараты.

Поставку препаратов для льготников в регионе будут вести фактически в «ручном режиме». Это главный итог круглого стола, который провело региональное отделение ОНФ. На встрече обсудили «лекарственный кризис», который ударил по пациентам в нашей области. Уже середина февраля, но взрослые и дети до сих пор не могут получить положенные препараты.Татьяна Питиримова, координатор площадки ОНФ «Здравоохранение» во Владимирской области:- В прошлом году департамент здравоохранения пытался нам как-то доказать, что трудности из-за того, что сами медицинские учреждения закупали. Не было централизованного склада. Вот он организуется, но проблемы всё те же.К диалогу пригласили представителей исполнительной и законодательной власти, надзорных органов. Как подчеркнули на встрече: переход на новую схему закупки нужно было вести поэтапно. «Аптечный склад» не справляется с потоком препаратов. Роль логистического партнёра уже взяла на себя крупная фармацевтическая компания. Она будет мониторить ситуацию «вручную», перебрасывая лекарства из одного аптечного пункта в другой «по требованию»- то есть рецепту. Кроме того, облздрав по просьбе ОНФ дополнительно выделит сотрудников, которые «на телефоне» будут решать частные случаи обеспечения жизненными препаратами. Напомним, на минувшей неделе прокуратура области выявила грубые нарушения требований федерального законодательства в сфере обеспечения пациентов региона жизненно необходимыми лекарствами.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области:- Сбой в системе, проблемы мы ощутили. И мы сопереживаем пациентам. И понимаем, что наша задача не точечно решать проблему, а решать проблему системно.