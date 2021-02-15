К уборке было привлечено 175 сотрудников.

Владимирские спасатели помогли расчистить территорию детского дома имени Карла Либкнехта от снега. Об этом сообщает начальник пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.В воскресенье, 14 февраля, сотрудники ведомства по всему региону выезжали на различные социально значимые объекты для уборки снега. В течение часа они убрали территорию учреждения от сугробов, освободив доступ к спортивным постройкам и к прогулочным верандам.«Также были расчищены эвакуационные выходы. Вместе со спасателями на уборку вышли сотрудники и воспитанники детдома», - пояснили в пресс-службе МЧС.Всего силами 175 сотрудников ведомства во Владимирской области были расчищены территории более 100 детских учреждений.