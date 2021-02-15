Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 19 февраля 2021 года в Меленковском отделе Управления будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 19 февраля 2021 года в Меленковском отделе Управления будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Предоставление сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».На вопросы граждан ответит начальник Меленковского отдела - Гришина Людмила Васильевна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 11:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49247) 2-19-30.