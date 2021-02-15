Правительство России направит десять миллиардов рублей в созданный по поручению президента Владимира Путина фонд Круг добра. Деньги пойдут на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Правительство России направит десять миллиардов рублей в созданный по поручению президента Владимира Путина фонд "Круг добра". Деньги пойдут на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.Транш в десять миллиардов рублей, о котором на совещании со своими заместителями сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, станет первым, но не единственным. Всего в бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено 60 миллиардов рублей.Деньги, рассказал глава российского правительства, пойдут не только на закупку лекарств, но и на приобретение технических средств реабилитации. Он напомнил, что 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. И кабмин России продолжит принимать все необходимые меры, чтобы помочь маленьким пациентам, которые страдают от этого страшного недуга."Важно обеспечить детей всем необходимым", – подчеркнул Михаил Мишустин.Напомним, в январе 2021 года президент России Владимир Путин объявил о создании фонда "Круг добра". Его основной задачей стала помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями. "Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение", – напомнил Мишустин.