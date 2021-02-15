Клиенты Московского кредитного банка (МКБ) стали чаще открывать счета онлайн. Но расширение сети офисов продолжается: отделения банка появляются в Екатеринбурге, Казани, Ижевске и других городах.

Клиенты Московского кредитного банка (МКБ) стали чаще открывать счета онлайн. Но расширение сети офисов продолжается: отделения банка появляются в Екатеринбурге, Казани, Ижевске и других городах.В МКБ количество открытых в дистанционном режиме счетов за последнее время выросло на 40%, отметил первый зампред правления банка Михаил Полунин. В то же время он отметил снижение бумажного документооборота в три раза.Пандемия коронавируса подстегнула внедрение дистанционного формата. Но большинство банков не отказались от расширения сети офисов.Московский кредитный банк по-прежнему следует стратегии сбалансированного роста. Новые отделения открываются там, где МКБ раньше не присутствовал: в Екатеринбурге, Казани, Ижевске и других крупных региональных центрах.Пандемия мало повлияла на планы банков по развитию сети, отметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Он напомнил, что прошлогодний карантин в России был непродолжительным, а новых жестких ограничений пока не планируется.По его словам, банки продолжат открывать отделения в перспективных регионах. Но если в городах или регионах выручка банка оставляет желать лучшего, то отделения там будут закрываться в целях оптимизации расходов, объяснил эксперт.Ранее "Дни.ру" писали об открытии на 20 многофункциональных автозаправочных комплексах BP в Москве и области. Автолюбители могут получить банковские и страховые продукты. Проект реализуется при партнерстве МКБ и других участников.Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.