Комнатные интерьеры в миниатюре. В историко-мемориальном музее Корова открылась уникальная выставка кукольных домиков - румбоксов. Автор - муромская художница Елена Авдеева.

Комнатные интерьеры в миниатюре. В историко-мемориальном музее Корова открылась уникальная выставка кукольных домиков - румбоксов. Автор - муромская художница Елена Авдеева.Румбоксы Авдеевой - это кропотливая работа над каждой деталью. Внимание к мелочам - вот, главная особенность. В домиках воссозданы интерьеры: русской горницы, голландской спальни, английского зала 18 века и даже кабинет Шерлока Холмса на Бейкер стрит. Всего представлено более двадцати миниатюр с сотнями крохотных деталей. Кухонная утварь, мясорубка, шкафчики, утюги, самовары, картины, часы - художница наделила все вещи свойствами настоящих.Марина Савельева, специалист по экспозиционно-выставочной работе историко-мемориального музее г. Коврова: "Все предметы интерьера созданы из натуральных материалов. В своих работах Елена использует дерево, перламутр, янтарь, полимерную глину. И выставка уникальная тем, что все предметы интерьера рабочие и настоящие. То есть на стенах развешены картины, которые Елена писала вручную, используя акварель и гуашь. Имеются во многих домиках прялки".Предметы интерьера крутятся, открываются, и даже ткацкий станок способен выполнить своё прямое назначение. Кстати именно на нём выполнены некоторые детали интерьеров. Благодаря своим искусным работам Елена Авдеева стала знаменита и за рубежом. Её румбоксы пользуются спросом в странах Европы, Америки и Азии. А посмотреть на удивительные интерьеры в миниатюре можно до 21 марта в Ковровском историко-мемориальном музее на лице Абельмана, 20.