Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов страны по качеству жизни. Он составлялся по итогам 2020 года с учётом 70 показателей.

Сводный рейтинговый балл лидеров превышает значение 75. Так, Москва набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07.В число регионов с высоким уровнем экономического развития также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калининградская область. За прошедший год топ-10 рейтинга не изменился.Минимальные изменения произошли и в списке регионов с низким качеством жизни. По итогам 2020 года эту десятку регионов составили Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва.