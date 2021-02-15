Владимирские СМИ взбудоражила информация о том, что директор облздрава Елена Утемова якобы собирается покидать свою должность. Об этом начали писать анонимные телеграм-каналы и некоторые

Владимирские СМИ взбудоражила информация о том, что директор облздрава Елена Утемова якобы собирается покидать свою должность. Об этом начали писать анонимные телеграм-каналы и некоторые интернет-издания. Дескать, из-за проблем в здравоохранении Елена Утемова решила написать заявление на увольнение. Нам удалось пообщаться с директором облздрава по телефону. Утемова опровергла слухи об её уходе – заявление она не