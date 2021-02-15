Владимирские СМИ взбудоражила информация о том, что директор облздрава Елена Утемова якобы собирается покидать свою должность. Об этом начали писать анонимные телеграм-каналы и некоторые
<a href="https://33live.ru/novosti/15-02-2021-novost-o-tom-chto-direktor-departamenta-zdravooxraneniya-elena-utemova-pisala-zayavlenie-ob-uvolnenii-okazalas-fejkom.html" target="_blank">Новость о том, что директор департамента здравоохранения Елена Утемова писала заявление об увольнении, оказалась фейком</a> - Владимирские СМИ взбудоражила информация о том, что директор облздрава Елена Утемова якобы собирается покидать свою должность. Об этом начали писать анонимные телеграм-каналы и некоторые
[url=https://33live.ru/novosti/15-02-2021-novost-o-tom-chto-direktor-departamenta-zdravooxraneniya-elena-utemova-pisala-zayavlenie-ob-uvolnenii-okazalas-fejkom.html]Новость о том, что директор департамента здравоохранения Елена Утемова писала заявление об увольнении, оказалась фейком[/url] - Владимирские СМИ взбудоражила информация о том, что директор облздрава Елена Утемова якобы собирается покидать свою должность. Об этом начали писать анонимные телеграм-каналы и некоторые