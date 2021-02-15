Журналист и издатель Борис Пастернак критически высказался об итогах Всебелорусского народного собрания (ВНС). Его удивила странная постановка вопроса: не развалится ли экономика республики из-за смены власти.

Журналист и издатель Борис Пастернак критически высказался об итогах Всебелорусского народного собрания (ВНС). Его удивила странная постановка вопроса: не развалится ли экономика республики из-за смены власти.Обозреватель вспомнил, как Бельгия чуть не два года жила без правительства, и ее экономика не особенно пострадала. В стране собирались налоги, в магазинах шла торговля и в сельском хозяйстве все было в порядке.Борис Пастернак признал, что в Белоруссии специфическая экономика. Но, по его мнению, это не самая худшая ситуация. Он отметил, что наблюдает за протестами в стране с весны 2020 года. Журналист заявил, что на разу не видел ни на одном митинге ни единого плаката про конституцию.Издатель добавил, что слышал лишь один лозунг – с требованием уйти президенту Александру Лукашенко. По его мнению, народу надоел лидер, которые "потерял моральные ориентиры".По словам журналиста, Белоруссия ближе всего по качеству населения к благополучной Северной Европе. Он уверен, что республика прекрасно справится без погонщика скнутом.И тут вдруг итогом Всебелорусского собрания становится обещание "подправить" Конституцию страны. "Да когоон интересует, бог ты мой! Всех занимает только одно – когда уйдет автор этихобещаний", – негодует Борис Пастернак."Очередной мухлеж, подмена понятий – вот и весьитог этого ВНС", – заключил издатель.