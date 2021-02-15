По данным Департамента социальной защиты населения, на 1 февраля 2021 года во Владимирской области 262 персональных помощника оказывают адресную помощь 274 подопечным инвалидам с тяжёлыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата.

По данным Департамента социальной защиты населения, на 1 февраля 2021 года во Владимирской области 262 персональных помощника оказывают адресную помощь 274 подопечным инвалидам с тяжёлыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата.Персональный помощник» – это часть программы долговременного ухода за инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию, передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей, в случае если за ними некому ухаживать (в том числе временно).Помощь может выражаться в сопровождении на прогулку, в медицинские учреждения, на культурно-развлекательные мероприятия. При этом инвалид может самостоятельно выбрать себе помощника или воспользоваться услугами учреждения по его поиску и подбору. Услуги помощника предоставляются бесплатно.«Я – инвалид детства, и всю жизнь испытывала трудности с посещением не только различных учреждений, но и при элементарной прогулке на свежем воздухе. Благодаря персональному помощнику и установленному им подъёмному механизму, могу даже ухаживать за огородом, посещать храм и проводить уроки рукоделия для школьников. Это изменило мою жизнь!» – поделилась подопечная Гусь-Хрустального комплексного центра социального обслуживания населения ЕленаКамейшаНапомним, что персональным помощником может быть лицо старше 18 лет, способное осуществлять помощь для преодоления проблем, возникающих у инвалидов в связи с тяжёлыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата. В обязанности помощника не входят оказание медицинской, санитарно-гигиенической помощи, консультативных, юридических и психологических услуг.Персональный помощник получает ежемесячное вознаграждение в размере 5679 рублей при оказании подопечному физической помощи в объёме 45 часов в месяц. При оказании помощи в меньшем объёме размер вознаграждения пропорционально уменьшается.