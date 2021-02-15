Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о том, как скандальный ролик повлиял на отношение народа к главе государства. Дмитрий Песков отметил, что рейтинг российского лидера основывается на реальных делах.

Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о том, как скандальный ролик повлиял на отношение народа к главе государства. Дмитрий Песков отметил, что рейтинг российского лидера основывается на реальных делах.Фильм о "дворе" в Геленджике официальный представитель Кремля назвал инсинуацией. А доводы о принадлежности объекта Владимиру Путину враньем.Песков подчеркнул, что большинство людей это понимают. Он заявил, что хозяин отеля нашелся и рассказал о планах его использования в коммерческих целях.Ранее Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли президент в отеле в Геленджике. При этом он заверил, что Владимир Путин стройкой не занимается.Напомним, российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром отеля в Геленджике. Он объяснил, что это будет апарт-отель, поэтому там так много комнат.Как писали "Дни.ру", расследование блогера Алексея Навального о "дворце" в Геленджике вызвало широкий общественный резонанс. Он заявил, что этот объект принадлежит . Президент России же в свою очередь ответил, что фильм об этом объекте – удобный случай скомпилировать и попытаться промыть гражданам мозги.