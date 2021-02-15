Первые позиции в рейтинге традиционно занимают Москва, Петербург, Московская область.

Владимирская область заняла 32 место в России по качеству жизни в 2020 году, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на одну строчку.Первые позиции в рейтинге традиционно занимают Москва, Петербург, Московская область. В конце списка - Забайкальский край и Тыва. 9-й по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах, составленном, строился на основе комплексного учета 70 аспектов. По мнению экспертов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится.