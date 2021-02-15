При бурении скважин на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде были обнаружены ранее неизвестные науки животные. Камера засекла их на глубине 890 метров, передает . Внешне они ..

При бурении скважин на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде были обнаружены ранее неизвестные науки животные. Камера засекла их на глубине 890 метров, передает "". Внешне они выглядят как неподвижные губки. Каким образом они оказались так далеко подо льдом и что позволяет им выживать предстоит определить специалистам.