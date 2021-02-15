По словам заявителя, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись его родственником, сообщил, что попал в ДТП...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное совместно с коллегами УВД по ЮАО задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера.В территориальный отдел полиции обратился 74-летний мужчина. По словам заявителя, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись его родственником, сообщил, что попал в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший попросил передать через курьера денежные средства, на что пенсионер согласился. Далее, следуя его указаниям, рядом со своим домом на улице Борисовские пруды потерпевший передал деньги неизвестному, после чего последний скрылся. После этого он позвонил своему родственнику и узнал, что он не попадал в ДТП. Пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб составил 100 тысяч рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории города Москвы и Калужской области задержали подозреваемых. Ими оказались 52-летний житель столицы и ранее неоднократно судимый 34-летний житель Калужского региона. В ходе проведенных личных досмотров у задержанных были обнаружены и изъяты предметы и вещи, имеющие значение для уголовного делаПо данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого - в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Расследование уголовного дела продолжается.Полицейские УВД Южного округа столицы призывают граждан соблюдать бдительность в общении с незнакомыми людьми лично или по телефону.Мошенники звонят на телефон пожилым людям и говорят, что якобы их родственник «попал в беду», «стал виновником ДТП», или придумывают любые другие ситуации. И для того чтобы ему помочь, нужно срочно передать деньги. Причем сумма варьируется от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.Если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия мошенников. Попробуйте позвонить тому, кто якобы «нуждается в немедленной помощи», или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть полученную вами информацию. Если информация оказалась ложной, то следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о случившемся. Только своевременное обращение с заявлением в органы полиции может способствовать изобличению преступников и раскрытию преступлений в данной сфере мошенничества.Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию!Телефон дежурной части УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (499) 320-55-16, в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22